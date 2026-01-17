Başakşehir, Karagümrük'ü 1-0 Önde Geçti

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, da Costa
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Muhammed Kadıoğlu, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan, Larsson, Serginho, Barış Kalaycı, Fofana
Gol: Dk. 15 Shomurodov (Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 29 da Costa, Dk. 45 Fayzullayev (RAMS Başakşehir), Dk. 43 Kranevitter (Fatih Karagümrük)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
15. dakikada Başakşehir öne geçti. Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada Larsson'dan topu kapan Operi, çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Shomurodov, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.
40. dakikada Shomurodov'un pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fayzullayev'in kale önünde yaptığı vuruşta kaleci Grbic gole izin vermedi.
Turuncu-lacivertli ekip, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
