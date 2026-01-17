Başakşehir, Karagümrük'ü 2-1 Yendi - Son Dakika
Başakşehir, Karagümrük'ü 2-1 Yendi

17.01.2026 19:19
RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 18'inci haftasında RAMS Başakşehir FK sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti. Kol'un yardımcılıklarını Bora Özkara ve Salih Mazlum yaptı.

Karşılaşmaya RAMS Başakşehir FK, "Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, da Costa" 11'i ile çıktı. Konuk Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise "Grbic, Esgaio, Muhammed Kadıoğlu, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter, Berkay Özcan, Larsson, Barış Kalaycı, Serginho, Fofana" ile sahada yer aldı.

RAMS Başakşehir FK 15'inci dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle öne geçti. Operi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası sol tarafında kafayla vuran Shomurodov topu ağlara gönderdi: 1-0. 40'ıncı dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Ömer Ali'nin ceza sahasından kale önüne yaptığı ortasında da Costa gelişine vurdu. Bu pozisyonda Grbic topu çeldi. Mücadelenin ilk yarısını RAMS Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takımda skoru değiştirecek pozisyonları yakaladı. Başakşehir, Selke ile girdiği pozisyonda Grbic'i geçemedi. Fatih Karagümrük ise Barış ve Kranevitter ile üst üste yakaladığı pozisyonlarda golü bulamadı. Fatih Karagümrük, 75'inci dakikada skora denge getirdi. Barış'ın pasıyla topla buluşan Fofana, Operi ve Opoku'yu geçtikten sonra topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 87'inci dakikada Başakşehir FK bir kez daha öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kontrol ederek ceza sahasına giren Ömer Ali yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 2-1. RAMS Başakşehir FK, konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Spor Başakşehir, Karagümrük'ü 2-1 Yendi

