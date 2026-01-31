Başakşehir ve Rizespor 2-2 Berabere Kaldı

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 79 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 73 Kaluzinski), Fayzullayev (Dk. 63 da Costa), Shomurodov, Harit (Dk. 73 Brnic), Selke (Dk. 63 Bertuğ Yıldırım)

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Laçi, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Emrecan Bulut), Mihaila (Dk. 73 Mithat Pala), Olawoyin (Dk. 86 Buljubasic), Zeqiri (Dk. 79 Mebude), Sowe

Goller: Dk. 19 Shomurodov, Dk. 74 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 45+1 Taha Şahin, Dk. 68 Mihaila (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 58 Opoku (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

49. dakikada Harit'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fayzullayev'in sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

68. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Orta sahada Laçi'nin pasında sol kanatta Mihaila topla buluştu. Rumen oyuncu, ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

74. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği sağladı. Kaluzinski'nin sağdan kullandığı kornerde Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.