Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Kocaman, turuncu-lacivertli takımın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kaldığı mücadeleye ilk 11'de başlayan ve bugün kadroda yer alamayan kaleci Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım ile Alexandru Epurena'nun yerine Volkan Babacan, Leonardo Duarte ve Cemali Sertel'i sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor karşısında Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Duarte, Cemali Sertel, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Edin Visca, Giuliano, Deniz Türüç ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Ndayishimiye eski takımına karşı sahada

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Burundili orta saha oyuncusu Youssuf Ndayishimiye, eski takımına karşı görev yaptı.

Ndayishimiye, 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde Yeni Malatyaspor'un kadrosuna dahil olmuştu.