Başakşehirli 3 futbolcu Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde

Başakşehirli oyuncular Martin Skrtel, Gael Clichy ve Edin Visca, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi rövanşta 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran İstanbul Başakşehir'de, üç futbolcu haftanın 11'ine seçildi. Sporting CP ile İstanbul'da oynanan rövanş karşılaşmasında takımının ilk golüne imza atan 35 yaşındaki Slovak defans Skrtel ile 90+1'de ve 119'uncu dakikada penaltıdan ağları havalandırarak Başakşehir'i bir üst tura taşıyan 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha Visca ve 34 yaşındaki Fransız defans Gael Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı.

Avrupa Ligi'nde Danimarka 'nın Kopenhag ekibiyle eşleşen Başakşehir'de Edin Visca, haftanın oyuncusu olarak da aday gösterildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şu oyunculardan oluşuyor: Kaleci: Giedrius Arlauskis (CFR Cluj) - Defans: Matt Doherty (Wolverhampton), Martin Skrtel (İstanbul Başakşehir), Pape Abou Cissé (Olympiakos), Gael Clichy (İstanbul Başakşehir) - Orta saha: Edin Visca (İstanbul Başakşehir), Fred (Man. United), Pizzi (Benfica) - Forvet: Filip Kostic (Frankfurt), Jonathan Calleri (Espanyol), Andre Silva (Frankfurt)