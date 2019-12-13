Başakşehirli Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehirli Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi - Son Dakika

Başakşehirli Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Başakşehirli Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi, System.String[]

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının dün akşam oynanan maçlarla tamamlanmasının ardından haftanın 11'i de belli oldu. Başakşehir'in deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Crivelli'nin attığı ikinci golün ortasını yapan Clichy de kadroda kendine yer buldu.

HAFTANIN İLK 11'İNDE YER ALAN İSİMLER ŞÖYLE:

"Belec (Apoel), Young (Manchester United), Gnagnon (Rennes), Trauner (Lask), Clichy (Başakşehir), Saka (Arsenal), Bezus (Gent), Mata (Manchester United), Asano (Partizan), Jota (Wolverhampton), Greenwood (Manchester United)"

İHA)

Manchester United, Başakşehir, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
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