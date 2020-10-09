Başakşehirli Ravil Tagir: Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum - Son Dakika

Başakşehirli Ravil Tagir: Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum

09.10.2020 09:56
Başakşehirli Ravil Tagir: Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum, System.String[]

"Hedefim A Milli Takım""Ülkemizi milli takımda temsil etmek ayrı bir gurur""Lige iyi başlayamadık ama toparlanacağız""Altınordu'da Çağlar Söyüncü'yü örnek alıyordum""Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi FIFA oynarken alıyordum"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,- Medipol Başakşehir'in...

"Hedefim A Milli Takım"

"Ülkemizi milli takımda temsil etmek ayrı bir gurur"

"Lige iyi başlayamadık ama toparlanacağız"" Altınordu'da Çağlar Söyüncü'yü örnek alıyordum""Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi FIFA oynarken alıyordum"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,- Medipol Başakşehir'in yeni transferi Ravil Tagir, Ümit Milli Takım kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Tagir, "İş disiplini başta olmak üzere her şeyimi Altınordu'ya borçluyum. Şimdi Başakşehir'de başka bir macera başlıyor. İlk hedefim Başakşehir'de formayı alarak A Milli Takım'a yükselmek. Sonrasında da Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi."CENGİZ ÜNDER'İN YOLUNU İZLEYEREK AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"Altınordu'nun kendisine çok şey kattığını dile getiren Tagir, "Bu transfer için çok çalıştım. Altınordu'da yıllarım geçti ve iyi bir eğitim aldım. Bu anlamda Altınordu çok farklı bir kulüp. İş disiplini başta olmak üzere her şeyimi Altınordu'ya borçluyum. Şimdi Başakşehir'de başka bir macera başlıyor. İlk hedefim Başakşehir'de formayı alarak A Milli Takım'a yükselmek. Sonrasında da Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum. Şu an milli takımda İngiltere karşısında en iyi performansımızı göstermek zorundayız. Herkes kendi geleceği ve kariyeri için bunu yapmalı" diye konuştu."ÜLKEMİZİ MİLLİ TAKIMDA TEMSİL ETMEK AYRI BİR GURUR"Ümit Milli Takım ile önemli maçlara çıktıklarını dile getiren 17 yaşındaki futbolcu, "Bu platform farklı. Herkesin izlediği, gördüğü, scoutlarını gönderdiği maçlar. Bu maçları izlediklerini ben de duyuyorum. Çok çalışarak en iyi konsantrasyonumuzla sahaya çıkmamız gerekiyor. Ülkemizi de temsil ediyoruz, bu da ayrı bir gurur kaynağı" şeklinde konuştu."LİGE İYİ BAŞLAYAMADIK AMA TOPARLANACAĞIZ"Başakşehir forması altında başarılı olmak için çok çalışacağını dile getiren genç savunmacı, "Şampiyon bir takım, bu sezona iyi başlayamadık ama toparlayacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve Türkiye'yi temsil etmek gurur verici. Forma giymem de mutluluk verici olur. İnşallah forma giyebilir ve Avrupa'daki takımların dikkatini çekerek Avrupa'ya gidebilirim" ifadelerini kullandı."ALTINORDU'DA ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YÜ ÖRNEK ALIYORDUM" A Milli Futbol Takımı'nda çok önemli oyuncuların olduğuna vurgu yapan Tagir, "Hedefim A Milli Takım ve stoperleri yakından takip ediyorum. Çağlar Söyüncü'nün Altınordu'dan çıktığı için gelişimini yakından gördüm. İzlediği yol çalışması ve disiplini çok güzel. Altınordu alt yapısında onu örnek alıyordum. O seviyeye geldiğimde ben de A Milli Takım'da oynayacağımı düşünüyorum, tabii bu çok çalışarak olacak" dedi. "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİMİZİ FIFA OYNARKEN ALIYORDUM"

Turuncu lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini de değerlendiren Tagir, "Şampiyonlar Ligi gruplarındaki takımlar üst düzey ekipler. Onlara karşı oynamak mükemmel bir duygu olur. Rakiplerimiz FIFA oynarken aldığım takımlar. Onlara karşı forma giymek gurur verici olur" açıklamasında bulundu.

Başakşehirli Ravil Tagir: Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum

Şampiyonlar Ligi, Altınordu, Avrupa, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Başakşehirli Ravil Tagir: Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Motosikleti çalamayınca parmak izini silmek istedi, yakalanınca da ''İnsanlık öldü mü?" sözleriyle kendini savundu Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Son Dakika! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin'in davetiyle bir araya gelecek Bayern Münih, Ozan Tufan'ı daha yakından takip edecek Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış
Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti         
11:11
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
"Sen çobansın, yapamazsın" diyenlere Türkiye 3.'sü olarak cevap verdi         
10:21
Şiddetli rüzgar nedeniyle alev topuna dönen gökdelende dehşet dolu anlar yaşandı Şiddetli rüzgar nedeniyle alev topuna dönen gökdelende dehşet dolu anlar yaşandı         
10:12
Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın ve Fatih Terim'e sert eleştiri Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın ve Fatih Terim'e sert eleştiri         
10:01
Ekonomi yönetimini eleştiren Davutoğlu, piyasalara güven vermek için 4 madde sıraladı Ekonomi yönetimini eleştiren Davutoğlu, piyasalara güven vermek için 4 madde sıraladı         
09:56
Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı Joachim Löw, Efecan Karaca'nın performansına hayran kaldı         
09:21
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu         
08:24
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı         
08:07
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Arjantin'de suçsuz yere 14 yıl hapis yatan adam serbest bırakıldı Arjantin'de suçsuz yere 14 yıl hapis yatan adam serbest bırakıldı         
01:45
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 11:21:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehirli Ravil Tagir: Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei