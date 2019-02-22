Başarılı Sporcu Ödüllendirildi
6 dakika önce
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kurulan Altıntaş Zafer Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin Halter branşında kazandığı başarı ilçede büyük sevinçle karşılandı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kurulan Altıntaş Zafer Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin Halter branşında kazandığı başarı ilçede büyük sevinçle karşılandı.
Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Acaklıoğlu'nun teşviki ve öncülüğünde kurulan Altıntaş Zafer Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin Halter branşında sporcusu olan Altıntaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Murat Ada, Kırıkkale ilinde düzenlenen "Okullar Arası Türkiye Şampiyonası"nda Türkiye 3'üncüsü olmuştu
Şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olan sporcuyu Kaymakam Mustafa Sait Acaklıoğlu, başarılı sporcuyu makamında kabul ederek tebrik edip ödüllendirdi. Genç sporcuya başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:03 Kaynak: İHA
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