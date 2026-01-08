Başarır'dan Erdoğan'a Tepki: Meclis Kapatıldı

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nun yoklama yetersizliği nedeniyle üç gün üst üste kapanmasına tepki göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Başarır, "Milletin verdiği yetkiyi hiçe sayan, Meclis'in yolunu unutan bu ciddiyetsiz tablo sizin utanç vesikanızdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan yoklama yetersizlikleri üzerinden tepki gösterdi. Başarır'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı, partinize milletvekili transferi hesapları yapacağınıza önce dönüp Meclis'te kendi grubunuzun haline bakmalısınız. Bu hafta üç gün üst üste, yoklamalarda çoğunluk sağlanamadı ve TBMM Genel Kurulu kapandı. Çünkü; sizin partinin sıraları bomboş. Milletin verdiği yetkiyi hiçe sayan, Meclis'in yolunu unutan bu ciddiyetsiz tablo sizin utanç vesikanızdır. O yüzden bırakın transferleri, Meclis'e uğramayan milletvekillerinize hesap sorun."