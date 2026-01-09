Tokat'ta bulunan Başçiftlik Kayak Merkezi sezona hazırlanıyor.
İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Karacaören Yaylası'nda 1600 rakımda bulunan Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından sezon hazırlıkları kapsamında çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda teleskinin bakımı yapıldı, kar ezme makinesiyle pistler kayağa uygun hale getirildi ve koruma bariyerinin montajı gerçekleştirildi.
Restoran ve kafeterya bölümlerindeki çalışmaların tamamlanmasıyla kayak merkezinde önümüzdeki günlerde sezonun açılması planlanıyor.
Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, çevrede kar kalınlığı yer yer 1 metreyi buldu.
