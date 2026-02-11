Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ekiplerin kar temizliği çalışmaları sürüyor.
Başçiftlik ilçesinde karla mücadele kapsamında ilçe girişinde yer alan İhsan Şen Bulvarı'nda kar temizliği çalışması gerçekleştirildi.
Belediye ekiplerinde kaldırım ve yol kenarlarında biriken kar yığınları, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşındı.
Son Dakika › Güncel › Başçiftlik'te Kar Temizliği Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?