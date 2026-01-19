Başçiftlik'te Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Başçiftlik'te Karla Mücadele Devam Ediyor

19.01.2026 17:32
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı sonrası temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde belediye ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmaları gece gündüz aralıksız sürüyor.

Anayollar, cadde ve sokakların kar temizliği sonrasında belediye ekipleri park ve bahçelerdeki karları temizlemeye başladı.

Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklamada,

"Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu sene beklentilerimizin üzerinde kar yağışı aldık. Kar yağışı fazla olunca çalışmalar da o kadar güçleşiyor. Kar temizliği öncelikli olarak ana cadde ve meydandan başlatılıyor. Daha sonra cadde ve sokaklara geçiliyor. Fen işlerine bağlı temizlik işçilerimiz de okul, cami, işyeri ve kaldırımların temizliğini yapıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
