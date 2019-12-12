Başhekim Akkurt, AA'nın

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Akkurt, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy kullandı.

Akkurt, AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

AA'nın Türkiye ve dünyada yaptığı haberlerle önemli başarılara imza attığını vurgulayan Akkurt, "AA, yaptığı doğru ve güvenilir haberleriyle dünyadaki mazlumların sesi olmaktadır. Yılın fotoğraflarında yer alan çalışmaların tamamı birbirinden güzel kareler, önemli ifadeler içeriyor, seçim yapmakta zorlanıyorsunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.