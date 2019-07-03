Son Dakika Haberleri: Başhekim Binbir'den "mantar tüketimi" uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Başhekim Binbir'den "mantar tüketimi" uyarısı

1 saat önce

Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Binbir, doğadan toplanan mantarların tüketimi konusunda uyarıda bulundu.

Başhekim Binbir'den
Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Binbir, doğadan toplanan mantarların tüketimi konusunda uyarıda bulundu.
Binbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ladik'te görülen bol yağışın ardından doğada yetişen çeşitli cins ve görünümdeki mantarlarında pazara indiğini söyledi.
Bitkisel zehirlenmelerin yüzde 50'sinin yabani mantardan kaynaklandığına dikkati çeken Binbir, "Doğada yetişen bol miktarda mantar var ama zararsız olanları zehirli olanından ayırt etmek çok zor. Hemen hemen hapsi birbirine benziyor. Zehirlenme, doğal alanda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan mantarların tüketilmesiyle meydana geliyor. Eğer tüketilen mantar zehirliyse belirtisi iki saat içinde oluşmaktadır. Rahatsızlığın ortaya çıkması ise mantarın türüne göre 6-24 saate kadar uzayabilmektedir." dedi.
Bu belirtiler arasında kusma, ishal, bağırsak krampları, üşüme, titreme, baş ve kas ağrıları, görme bozuklukları, çarpıntı geldiğini anlatan Binbir, doğadan toplanan bilinmeyen mantarları tüketmek yerine kültür ya da istiridye mantarı tüketmenin daha sağlıklı olacağını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:20 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 yaşındaki Yunus Emre'nin beyni kafatasının dışında büyüyor! Çaresiz baba yardım bekliyor Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 12:03:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başhekim Binbir'den "mantar tüketimi" uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]