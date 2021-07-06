Başı demir parmaklılara sıkışan afacanı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Başı demir parmaklılara sıkışan afacanı itfaiye kurtardı

- Başı demir parmaklılara sıkışan afacanı itfaiye kurtardı Tokat'ın Zile ilçesinde başı demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

- Başı demir parmaklılara sıkışan afacanı itfaiye kurtardı TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde başı demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre olay; Nakkaş Mahallesi Cesur Sokak bulunan tek katlı evde meydana geldi. 4 yaşındaki Kalhan Şengül camın önünde oynadığı sırada başını korkuluk demirlerinin arasına sıkıştırdı. Aile itfaiye ekibini arayarak, yardım istedi. Zile Belediyesi itfaiye ekipleri demir parmaklıkların arasını alet yardımı il açarak çocuğu kurtardı. Yara almadan kazayı atlatan afacanın ailesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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