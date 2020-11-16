Başıboş dolaşan hayvanlara otomobil çarptı: 1 hayvan telef oldu - Son Dakika

- Başıboş dolaşan hayvanlara otomobil çarptı: 1 hayvan telef oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de çevre yolunda başıboş şekilde dolaşan büyükbaş hayvanlara servis aracı çarptı. 1 hayvan telef oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy - Haraççı çevreyolunda meydana geldi. Çevre yolunda başıboş şekilde dolaşan 2 hayvan, 34 LDS 542 plakalı aracı ile ilerleyen Sercan Turan'ın önüne çıktı. Hayvanların önüne birden çıkması ile birlikte direksiyon hakimiyetini kaybeden Sercan Turan 2 hayvana da çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayvanlardan 1 tanesi telef oldu.

Kaza ile ilgili konuşan otomobil sürücüsü Sercan Turan, "Hayvanlar birden önüme atladılar, sağımda ve solumda araçlar vardı hiçbir şey yapamadım. O esnada duramadım ve hayvanlara çarptım. Çarptığım andan itibaren hayvanların sahiplerini arıyorum çevredeki insanlara soruyorum ama kimse bilmiyor. Gerçekten bu çok tehlikeli bir davranış ve sürücülere zor anlar yaşatıyor" Şeklinde konuştu.