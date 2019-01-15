Son Dakika Haberleri: Başını Demir Parmaklıklara Sıkıştıran Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Başını Demir Parmaklıklara Sıkıştıran Çocuğu İtfaiye Kurtardı

53 dakika önce

YALOVA'da oyun oynadığı sırada başı demir parmaklıklara sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başını Demir Parmaklıklara Sıkıştıran Çocuğu İtfaiye Kurtardı, System.String[]
YALOVA'da oyun oynadığı sırada başı demir parmaklıklara sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yağmur Sokak'taki kuaförün bahçesinde oynayan 5 yaşındaki çocuk, başını demir parmaklıklara sıkıştırdı. Annesi ve çevredekiler çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramadı. İhbar üzerine Çiftlikköy İlçe İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:27 Kaynak: DHA

Yalova, İtfaiye, Güncel
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