Başını Demir Parmaklıklara Sıkıştıran Çocuğu İtfaiye Kurtardı
53 dakika önce
YALOVA'da oyun oynadığı sırada başı demir parmaklıklara sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
YALOVA'da oyun oynadığı sırada başı demir parmaklıklara sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yalova
'nın Çiftlikköy
ilçesi Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi Yağmur Sokak'taki kuaförün bahçesinde oynayan 5 yaşındaki çocuk, başını demir parmaklıklara sıkıştırdı. Annesi ve çevredekiler çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramadı. İhbar üzerine Çiftlikköy İlçe İtfaiye
ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
- Yalova
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:27 Kaynak: DHA
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