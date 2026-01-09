Basının Rolü Vurgulandı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, toplumsal hafızanın oluşmasında, demokratik kültürün güçlenmesinde ve kamusal denetimin sağlanmasında basının üstlendiği rolün, hiçbir dönemde göz ardı edilemeyecek kadar hayati olduğunu vurguladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, Erzurum'da görev yapan medya mensuplarıyla bir araya geldi. Erzurum'un, yalnızca siyasi ve askeri tarihimiz açısından değil, aynı zamanda ülkemizin basın tarihi bakımından da müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, "Doğu Anadolu'nun ilim, irfan ve fikir merkezi olan bu kadim şehir; özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren matbuat faaliyetleriyle bölgesel sınırları aşan bir etki alanı oluşturmuştur. Erzurum'da yayımlanan gazeteler, yalnızca yerel haberleri aktarmakla kalmamış; milli bilinç, toplumsal dayanışma ve kamuoyu oluşumu açısından da önemli bir işlev üstlenmiştir. Milli Mücadele yıllarında Erzurum basını, milletin bağımsızlık iradesini diri tutan, halkı bilgilendiren ve ortak bir hedef etrafında kenetlenmesini sağlayan güçlü bir mecra olmuştur" dedi.

"Basın kurumlar arası güven köprüsüdür"

Erzurum basın tarihinin, Anadolu'da gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil; aynı zamanda bir sorumluluk, bir duruş ve bir kamu görevi olarak icra edildiğinin en somut örneklerinden birisi olduğunu hatırlatan Rektör Hacımüftüoğlu, " Zor şartlar altında, sınırlı imkanlarla fakat yüksek bir ideal duygusuyla yapılan bu yayıncılık faaliyetleri, bugün dahi mesleğin etik değerlerine ışık tutmaktadır. Gazetecilik mesleği, kamu adına denetim yapan, toplumsal sorunları görünür kılan ve hakikatin izini süren bir meslektir. Basın; birey ile devlet, toplum ile kurumlar arasında güven köprüsü kurar" diye konuştu.

"Üniversite-basın iş birliğini güçlendirmeyi önemsiyoruz"

Özgür, sorumlu ve etik ilkelere bağlı bir basın anlayışı, sağlıklı bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, "Günümüzün hızla değişen iletişim ortamında bu sorumluluk daha da artmış; doğru bilgiye ulaşma ihtiyacı her zamankinden daha kritik bir hal almıştır. Atatürk Üniversitesi olarak bizler, basını yalnızca bir haber kaynağı değil; aynı zamanda toplumsal gelişimin ve akademik bilginin paydaşı olarak görüyoruz. Üniversite-basın iş birliğini güçlendirmeyi, şehrimizin ve bölgemizin değerlerini birlikte görünür kılmayı önemsiyoruz. Bu vesileyle, Erzurum basınının geçmişten bugüne ortaya koyduğu emek, fedakarlık ve duruş için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM