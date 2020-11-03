Başiskele'de parke yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Başiskele'de parke yol çalışmaları devam ediyor
03.11.2020 12:20
Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü parke yol çalışmalarına devam ediyor.
Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü parke yol çalışmalarına devam ediyor.
Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların taleplerini de göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Mahmutpaşa Mahallesi'nde Dağıstan Sokak ve Hüdayi Sokak'ı kilitli parke taşıyla kaplamaya başladı.
belediye ekipleri, yakın zamanda mahalle sakinlerinin yeni ve konforlu parke yollarına kavuşacağını duyurdu. - KOCAELİ
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