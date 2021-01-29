Başkale'de 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Başkale'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

29.01.2021 10:32
Başkale'de 17 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, metruk yapıda saklanmış 17 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenlerin üzerlerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

-İHA-

Jandarma, Hisarcık, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkale'de 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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