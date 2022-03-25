Başkale'de oluşan kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika
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Başkale'de oluşan kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

25.03.2022 12:12

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dünden bu yana yağan kar sonrası belediye ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

Ekipler, çarşı merkezinde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Karla mücadele ekibinden Nadir Kaya, dünden buna sürdürdükleri karla mücadelede 50 kamyon kar taşıdıklarını belirtti.

Başkale'de oluşan kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
Başkale'de oluşan kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor
Başkale'de oluşan kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

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BAŞKALE'DE 50 KAMYON KAR, İLÇE DIŞINA TAŞINDI BAŞKALE'DE 50 KAMYON KAR, İLÇE DIŞINA TAŞINDI Belediyesi ekipleri biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor Belediyesi ekipleri biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkale'de oluşan kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkale'de oluşan kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika
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