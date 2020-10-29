29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
Başkale Kaymakamlığı bahçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlama programına Anadolu Lisesi'nde devam edildi.
Solak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Öğrencilerin hazırladığı gösterileri sunmasıyla sona eren programa 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Cumhuriyet Savcısı Feyza Yasemin Samur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli, Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
- Kaynak: AA
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