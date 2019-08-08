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Başkale'de dilenci operasyonu

16 dakika önce

Van'ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede sayıları artan dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Başkale'de dilenci operasyonu, System.String[]
Van'ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede sayıları artan dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Bayram öncesinde vatandaşların şikayetleri üzerine düzenlenen operasyonda, başka illerden gelerek dilendikleri belirlenen 13 kişi yakalandı.
Cami ve vatandaşların yoğun kullandığı alanları tercih eden dilencileri Van Büyükşehir Belediyesi Dilenci Toplama Merkezine gönderen ekipler, vatandaşlara da uyarılarda bulundu.
Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:08 Kaynak: AA
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