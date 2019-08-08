Başkale'de dilenci operasyonu
16 dakika önce
Van'ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede sayıları artan dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Van Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:08 Kaynak: AA
'ın Başkale
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, ilçede sayıları artan dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Bayram öncesinde vatandaşların şikayetleri üzerine düzenlenen operasyonda, başka illerden gelerek dilendikleri belirlenen 13 kişi yakalandı.
Cami ve vatandaşların yoğun kullandığı alanları tercih eden dilencileri Van Büyükşehir Belediyesi Dilenci Toplama Merkezine gönderen ekipler, vatandaşlara da uyarılarda bulundu.
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