Başkale'de Kaçak Eşya Operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde 1410 tane epidotlu kuvars taşı ve 111 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi mevkisinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Çalışmalarda 1410 tane epidotlu kuvars taşı ve 111 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.