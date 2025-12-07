Başkale\'de Kar Yağışı Etkili Oldu

VAN'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaşırken, park halindeki araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

Kent merkezinde yağmur etkili olurken, Başkale ilçe merkezinde kar yağdı. Akşam saatlerine doğru lapa lapa yağan kar ile ilçe merkezi kısa sürede beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştığı ilçede belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması başlattı. İlçede yaşayanlar, kar yağışına sevindiklerini belirtti.