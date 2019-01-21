Başkan Adayı Bıyık Düzceli Olduğunu Hissettiriyor

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık girdiği her ortamda Düzcelilere kendi içlerinden gelen bir aday olduğunu hissettiriyor.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık girdiği her ortamda Düzcelilere kendi içlerinden gelen bir aday olduğunu hissettiriyor.



Mart ayında yapılacak olan yerel seçimleri için saha aktif olarak çalışan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzceli kimliğini her ortamda hissettiriyor. Darıcı Mahallesinde bulunan bir evde toplanan mahalle sakinleriyle bir araya gelen Erdoğan Bıyık'ı vatandaşlar bağrına bastı. Seçim çalışmaları kapsamında Darıcı Mahallesindeki ev ziyaretine MHP Kadın Kolları Üyeleri ve Erdoğan Bıyık'ın eşi de katıldı.



Bıyık'ı karşılarında gören mahalle sakinleri yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette mahalle sakinleri, "Düzce'de yapılan hizmetlerden memnun değiliz. Sürekli olarak yapılanlar yıkılıyor ve yerine başka çalışmalar yapılmaya çalışılıyor. İstanbul Caddesi bu duruma çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Su faturaları gereğinden fazla alınıyor ve faturalarımızı ödemekte ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Ak Partiye oy vermiş biri olarak 31 Mart Yerel Seçimlerinde siz oy vereceğim Erdoğan Bey. Ayrıca sizden bayanların oturacağı, Kuran-ı Kerim okuyabileceği, sohbetler edebileceği, günlerimizi yapabileceğimiz yerler istiyoruz" diyerek desteklerini ifade ettiler.



Samimi bir ortamda kendisini ağırlayan Mahalle sakinlerine teşekkür eden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ise yaptığı konuşmada, "Sizin yaşamış olduğunuz sorunlarınızı çok iyi biliyorum. Bende sizlerle birlikte aynı sorunları yaşıyorum. Çünkü ben seçim dönemlerinde Düzce'ye gelip aday olmuyorum. Benim işim de evimde Düzce'de. Sunumunu yaptığımız projeleri ve daha fazlasını Düzce için yapmaya talip olduk. Desteklerinizi bekliyorum. Bayanlara yönelik olarak sosyal tesis yapılması konusunda çalışmaları başlatacağım" şeklinde konuştu. - DÜZCE

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