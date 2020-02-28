Başkan Akay'a anlamlı ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akay'a anlamlı ödül - Son Dakika

Başkan Akay'a anlamlı ödül

6 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek, güreş sporuna ve güreşin gelişmesine verdiği destekten dolayı bir plaket takdim etti.

Başkan Akay'a anlamlı ödül, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek, güreş sporuna ve güreşin gelişmesine verdiği destekten dolayı bir plaket takdim etti. Yılmaz, Kayseri Şekerspor güreş takımının, Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi olduğunu belirterek, Federasyon olarak Kayseri Şekerspor'un alt yapının geliştirilmesi ve milli sporcu yetiştirilmesi noktasında yaptığı tüm çalışmaları destekleyeceklerini söyledi.


Kayseri Şekerspor Kulüp Başkanı İbrahim Dayı, Güreş Şube Sorumlusu İnanç Kızılyazı ve Kulüp Müdürü Mustafa Karahançer'in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Kayseri Şekerspor güreş takımının, Türkiye'nin en iyi kulüpleri sıralamasında ilk 3'te olduğunu belirterek, özellikle altyapıya verilen desteğin ve sporcuların yetiştirilebilmesi için gösterilen hassasiyetin, kendilerini hayli mutlu ettiğini söyledi.


Başkan Akay ise ziyaretin kendilerini onurlandırdığını belirterek, Kayseri Şekerspor Güreş Takımı'nın Türkiye'de Milli Takıma sürekli güreşçi gönderen nadir takımlardan bir tanesi olduğunu söyledi.


Akay, güreşçilerin Türk Milleti adına, dünya minderlerinde bayrağımızı göndere çektirmelerinin, en büyük temennileri olduğunu belirterek, "Güreş bizim ata sporumuzdur. Biz de milli sporumuza destek vermek anlayışı içerisinde, Kayseri Şeker'de göreve başladığımız günden buyana gençlerimize imkan, destek ve fırsat veriyoruz. Kayseri Şekerspor güreş takımımızda güreşçilerimiz, değerli hocalarımızın nezaretinde yetişiyorlar. Güreşçilerimizin Türk Milleti adına, Türk güreşi adına dünya minderlerinde bayrağımızı göndere çektirmeleri, İstiklal Marşımızı söyletmeleri, göğsümüzü kabartacaktır. Bu anlayış ve motivasyon içerisinde çalışmalarımız devam edecektir." Şeklinde konuştu.


Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz ziyaretin sonunda, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay'a, güreş sporuna ve güreşin gelişmesine verdiği desteklerden dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
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