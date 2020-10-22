Başkan Akgün, uçağın düştüğü alana gelip incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Akgün, uçağın düştüğü alana gelip incelemelerde bulundu
22.10.2020 14:17
Başkan Akgün, uçağın düştüğü alana gelip incelemelerde bulundu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeni ile acil iniş sırasında düşen uçağın düştüğü alana gelip incelemelerde bulundu.
Başkan Akgün, uçağın düştüğü alana gelip incelemelerde bulundu
İSTANBUL - Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeni ile acil iniş sırasında düşen uçağın düştüğü alana gelip incelemelerde bulundu.
Başkan Akgün, kazanın nasıl olduğuyla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Başkan Akgün incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu tip uçaklarda böyle bir arıza olabiliyor. Hiç yön değiştirmeden ilk gördüğünüz tarlaya ineceksiniz. Manevra esnasında düştüğü söyleniyor. Teknik ekiplerin incelemesinin ardından netlik kazanacak. Kardeşimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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