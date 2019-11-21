Son Dakika › Güncel › Başkan Akın çalışmaları tamamlanan parkı inceledi - Son Dakika
Başkan Akın çalışmaları tamamlanan parkı inceledi
6 saat önce
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Karaköy Mahallesi 297. Sokak'ta yapım çalışmaları tamamlanan çocuk oyun parkında incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Karaköy Mahallesi 297. Sokak'ta yapım çalışmaları tamamlanan çocuk oyun parkında incelemelerde bulundu.
Yapılan park çalışması ile ilgili bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Bartın Belediyesi olarak mahallelerde çocukların eğlenebileceği, sosyalleşebileceği yetişkin vatandaşların ise spor yapıp dinlenebileceği park alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana 120'den fazla park alanını ilimize kazandırdık. Halkımızdan gelen talepler üzerine de yeni parklar yapmaya devam ediyoruz" dedi. - BARTIN
Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Ermeni tasarısı Cumhuriyetçi senatör tarafından ikinci kez engellendi