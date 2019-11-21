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Başkan Akın çalışmaları tamamlanan parkı inceledi

6 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Karaköy Mahallesi 297. Sokak'ta yapım çalışmaları tamamlanan çocuk oyun parkında incelemelerde bulundu.

Başkan Akın çalışmaları tamamlanan parkı inceledi, System.String[]

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Karaköy Mahallesi 297. Sokak'ta yapım çalışmaları tamamlanan çocuk oyun parkında incelemelerde bulundu.


Yapılan park çalışması ile ilgili bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Bartın Belediyesi olarak mahallelerde çocukların eğlenebileceği, sosyalleşebileceği yetişkin vatandaşların ise spor yapıp dinlenebileceği park alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana 120'den fazla park alanını ilimize kazandırdık. Halkımızdan gelen talepler üzerine de yeni parklar yapmaya devam ediyoruz" dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Karaköy, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
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