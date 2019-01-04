Son Dakika Haberleri: Başkan Akın'dan Tel Kırma Kursuna Ziyaret

Başkan Akın'dan Tel Kırma Kursuna Ziyaret

1 saat önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, tel kırma kursunu ziyaret etti.

Başkan Akın'dan Tel Kırma Kursuna Ziyaret, System.String[]
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, tel kırma kursunu ziyaret etti.

Akın, Köyortası Mahallesi'nde açılan kurs ziyaretinde yaptığı konuşmada, belediye olarak ihtiyaç duyulan alanlarda açtıkları kurslara vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.

Bunun yanı sıra belediye dışındaki kurum ve kuruluşların kurslarına ve etkinliklerine de talepler doğrultusunda gerekli desteği verdiklerini anlatan Akın, "Bu bağlamda Halk Eğitim Merkezi kurslarındaki vatandaşlarımız ve eğitmenlerinin de emirlerine amade olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Cemal Akın, Bartın, Güncel
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