Başkan Akkaya sağlık çalışanların Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Tıp Bayramı münasebetiyle Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Akşehir Devlet Hastanesi ve Park Hayat Hastanesi'ndeki tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayram'ını kutlayıp, sağlık çalışanlarına üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu kalemleri hediye etti.

Başkan Akkaya ziyaretleri kapsamında ilk olarak Akşehir İlçe sağlık Müdürlüğü'ne giderek burada İlçe Sağlık Müdürü Muhammet Sait Yalçın'la görüştü. Başkan Akkaya'nın ziyaretlerine Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'de eşlik etti. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, özellikle salgın sürecinde sağlık çalışanlarının çok yoğun bir çalışma içerisinde olduğunun altını çizerek, "Sizin önderliğinizde güzel çalışmalar oldu. Şu anda kırmızıdayız ama inşallah tekrar turuncu ve mavi olacağız. İlçe Kaymakamımız başkanlığındaki hıfzıssıhha kurulu, İlçe Sağlık Müdürümüzün gayretleri ve bizler, tüm gücümüzle bu salgın sürecinde tedbirlere uyulması noktasında gayret ettik. Ben bu çalışmalardaki en büyük pay sahibi olan sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Muhammet Sait Yalçın'da Başkan Akkaya'ya teşekkür ederek "hem aşılama, hem filyasyon çalışmalarında İlçe Sağlık Müdürlüğü personelimize gösterdiğiniz destekten ve bu anlamlı ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Salih Akkaya, Tıp Bayramı münasebetiyle Akşehir Devlet Hastanesi'ne geçerek burada Başhekim Dr. Bülent Erdem ve hastane idarecileri ile görüştü. Tüm Sağlık personelinin Tıp Bayramı'nı kutlayan Başkan Akkaya "Allah sizlere nice bayramları kutlamayı nasip etsin. Bu salgın boyunca sağlık ordumuz cansiparane bir şekilde çalışarak büyük fedakarlıklarda bulundu. Bu arada bu salgından dolayı sağlık camiamızın da vefat eden kayıpları oldu. Allah onlara rahmet etsin. Salgında bir yılı devirdik, inşallah sağlık ordumuzun gayretleri ve bizlerinde desteği ile ikinci bir yılı devirmeden bu salgını bertaraf etmiş olacağız" dedi.

Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Erdem de Başkan Akkaya'ya bu ziyareti ve jesti için teşekkür ederek, "Salgından dolayı tüm sağlık çalışanlarımız bir yıl boyunca gerçekten zor bir dönem geçirdi. Böyle zor zamanlarda hatırlanmak insanı çok daha mutlu hissettiriyor. Hekim arkadaşlarım ve tüm sağlık camiası adına böyle bir günde bizlere verdiği destekten dolayı Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tıp Bayramı ziyaretleri kapsamında son olarak Özel Akşehir Park Hayat Hastanesi'ne geçen Başkan Akkaya, burada Hastane Direktörü Hadi Kaya ve Başhekimi Dr. Mehmet Serkan Demirdağ ile görüştü. Hastanedeki tüm çalışanların Tıp Bayramı'nı kutlayan Başkan Akkaya; Akşehir'de salgın döneminde Park Hayat Hastanesi ve tüm çalışanlarının da fedakarca çalıştığına değinerek, Akşehir'de böyle kapsamlı bir özel hastanenin bulunmasının hem sağlık açısından faydalı olduğunu, hem de çevre ilçelerden gelen hastalar nedeniyle ilçe ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Hastane Direktörü Kaya ve Başhekim Demirdağ'da Başkan Akkaya'ya yaptığı ziyaret için teşekkür etti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Tıp Bayramı münasebetiyle yaptığı ziyaretler kapsamında üzerlerinde sağlık çalışanlarının isimlerinin yazılı olduğu özel kalemleri de doktorlara ve sağlık personeline dağıtılması için hediye etti. - KONYA