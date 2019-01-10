Son Dakika Haberleri: Başkan Akkaya Temizlik Ekiplerine Salep İkram Etti

Başkan Akkaya Temizlik Ekiplerine Salep İkram Etti

1 saat önce

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, kar yağışının başladığı günden beri çalışmalarını şehrin çeşitli bölgelerinde aralıksız sürdüren belediye ekiplerine sıcak salep ikram etti.

Başkan Akkaya Temizlik Ekiplerine Salep İkram Etti, System.String[]
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, kar yağışının başladığı günden beri çalışmalarını şehrin çeşitli bölgelerinde aralıksız sürdüren belediye ekiplerine sıcak salep ikram etti.

Başkan Akkaya, kar temizliği işinde çalışan tüm personeli çalıştıkları yerlerinde ziyaret edip, teşekkür etti.

"Belediyemiz bünyesinde kaldırım temizliği yapan arkadaşlarımızla beraberiz." diyen Akkaya şunları kaydetti:

"Bu soğuk kış günlerinde sağ olsunlar arkadaşlarımızda kaldırımları temizleyerek vatandaşlarımızın rahatça yolları kullanmalarına imkan vermektedirler. Biz de bu soğukta onları yalnız bırakmayalım diye salep ikram ederek içlerini ısıtalım istedik. Kendilerine daha güzel ve sağlıklı çalışmaları için kolaylıklar diledik. Allah razı olsun bütün ekiplerimiz gerçekten gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Bu soğuk günlerde sabah saat 5-6 gibi kaldırım temizliği, kar kürüme çalışmaları, yol tuzlama çalışmalarına başlayarak Akşehir'imizde ulaşımı rahatlamak noktasında gayret ediyorlar.

Bugüne kadar elhamdülillah her hangi bir sıkıntı yaşanmadan bu işi devam ettiriyoruz. Akşehir'imizde kar bereketli. Çok şükür ismiyle müsemma olarak ve Akşehir'imiz Ak Akşehir oldu. Bu beyaz bereket için de yüce yaratanımıza şükrediyoruz. İnşallah afetsiz, bol bereketli bir yıl diliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Akşehir, Ekonomi, Güncel
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