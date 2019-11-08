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Son Dakika Güncel Başkan Akman'dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan Akman'dan Mevlid Kandili mesajı

7 saat önce

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Mevlid Kandili dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Akman'dan Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Mevlid Kandili dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.


Başkan Akman, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajda; Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.), bütün insanlık için her bakımdan mükemmel ve örnek bir hayat sürdüğünü vurgulayan Başkan Akman, "Sevgili Peygamber Efendimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. İslam, bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir" dedi.


Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Akman, "Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş-dost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmalıyız. Bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, ülkemize ve tüm insanlık alemine sağlık ve esenlikler getirmesi temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Mevlid Kandili, Salih Akman, Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
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