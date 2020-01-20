Başkan Akpolat: Komşularımızın ilettiği sorunları yerinde tespit edip çözüm üretiyoruz - Son Dakika
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Başkan Akpolat: Komşularımızın ilettiği sorunları yerinde tespit edip çözüm üretiyoruz

6 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaşlı komşularıyla gerçekleştirdiği buluşmalarda tespit edilen sorunlara el attı.

Başkan Akpolat: Komşularımızın ilettiği sorunları yerinde tespit edip çözüm üretiyoruz, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaşlı komşularıyla gerçekleştirdiği buluşmalarda tespit edilen sorunlara el attı. Akpolat, "Komşularımızın ilettiği sorunları yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından organize edilen Açık Mikrofon ve Halk Buluşmaları'nın ardından ortaya çıkan kentsel sorunlara yönelik Başkan Rıza Akpolat çözüm üretmek için harekete geçti. Beşiktaşlıların ilettiği sorun ve talepleri doğrultusunda ilgili birimleri yanına alan Akpolat, yerinde tespit ve çözüm çalışmalarına başladı.

İlk olarak uzun süredir çözüm bekleyen Konaklar Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Akpolat, ardından Dikilitaş Mahallesi'ne geçerek çalışmaları yerinde izledi. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Rıza Akpolat: "Bu sabah çalışma arkadaşlarımla beraber Konaklar Mahallemizde başta yeni pazar yeri konusu olmak üzere birçok konu hakkında incelemelerde bulunduk. Komşularımızın ilettiği sorunları yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Dikilitaş'ın uzun yıllardır ihmal edilen ihtiyaçları olduğunu belirten Akpolat, "Dikilitaş Mahallemizin kronikleşen sorunlarını yerinde tespit ettik. Çözüme Yonca Sokak merdivenlerinden başlıyoruz. Tüm sorunları komşularımızla el ele gidereceğiz" dedi.

Beşiktaş Belediyesi hizmet binasında 23 Ocak'ta Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Abbasağa, Cihannüma, Yıldız, Balmumcu, Gayrettepe, Levazım, Muradiye, Sinanpaşa, Türkali, Dikilitaş, Vişnezade mahallesinden komşularını ağırlayarak sorun ve taleplerini dinleyecek.


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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:03 Kaynak: DHA
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