Son Dakika Haberleri: Başkan Aksaç'tan Müdür Kara'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Başkan Aksaç'tan Müdür Kara'ya ziyaret

Başkan Aksaç'tan Müdür Kara'ya ziyaret

6 saat önce

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'yı makamında ziyaret etti.

Başkan Aksaç'tan Müdür Kara'ya ziyaret, System.String[]

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'yı makamında ziyaret etti.


Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç, beraberindeki Başkan Yardımcısı ve Biçer Mahalle Muhtarı Kemal Erol ile İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'yı makamında ziyaret etti. Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'nın Hakkari'ye sağlık alanında yaptığı yenilikler ve çalışmalarla önemli katkı sağladığını söyleyen Başkan Aksaç, kendisine başarılarının devamını diledi.


İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ise, muhtarlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

Kemal Erol, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
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