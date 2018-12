Başkan Alatepe, 12 Aylık İcraatını Halkla Paylaştı

Başkanlık görevini yürüttüğü 1 yılın değerlendirmesini yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Göreve geldiğimiz zaman Esenyurt'un emrindeyiz dedik ve bugüne kadar insanımızın taleplerini alarak bu sloganın altını doldurduk. Hep beraber Esenyurt için iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum" dedi.Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, başkanlık görevini devraldığı günden bu yana geçen 1 yılı Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde verdiği davetle Esenyurtlulara anlattı. Sosyal medya üzerinden de canlı yayınlanan programa, bin civarında Esenyurtlu vatandaşın yanı sıra AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli,İl Dernekler Başkanı Şerafettin Öztürk, AK Parti Esenyurt Eski İlçe Başkanı Şenay Değer , AK Parti Esenyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Duygu Koç, Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar, kanaat önderleri, Cem Evi dedeleri, birim müdürleri, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, dernekler, spor kulüpleri, okul müdürleri, hayvan severler ve imamlar katıldı.Daha yeşil daha huzurlu bir EsenyurtBir yılda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin konuşan Başkan Alatepe, "Bana bu süre içerisinde size başkanlık, hizmetkarlık yapmak düştü. Bugüne kadar Esenyurt için bir çok şey yaptık. Esenyurt'un anlatacak çok şeyi var. Biz de bugüne kadar hayalleri gerçekleştirmiş bir ilçe olarak niyetimiz; daha yeşil, daha aydınlıklı, daha huzurlu ve güvenlikli, sokaktaki komşu ilişkilerinin daha iyi olduğu bir noktaya ulaşmak" dedi."Hizmeti daha iyi bilirim"Hizmeti siyasetten daha iyi bildiğini söyleyen Ali Murat Alatepe, "Ben bir partinin mensubuyum, gururla söylüyorum başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın yolundan gitmekten gurur duyuyorum. Bizim yaptığımız Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. Geçen yıl mecliste biz Ali Murat Alatepe'yle yürüyeceğiz dediler, görevi aldım. Bu yıl da benimle yürümek isterlerse görevimi en iyi şekilde yaparım. Ben siyaseti bilmem, ben hizmeti iyi biliyorum. Ama başkası gelecek derlerse onu da elimden gelenin fazlasıyla desteklerim. Ben biliyorum ki hizmet anlayışıyla en güzel hizmeti yapacak parti AK Partidir. Bir yıldır ne yaptınız derseniz, kimseyi dışarıda bırakmadan hizmet etmeye çalıştık. Mühim olan tespihin taneleri olmak imamenin önemi yok" diye konuştu.Esenyurt'un tesisi bol, hizmeti bol, bütün değerlerinin hiçbir kıstasa tabi tutulmayacak kadar değerli bir ilçe olduğunu belirten Başkan Alatepe, "Biz ufak şeyleri bir araya getirerek mükemmele ulaşmanın yolunu arıyoruz. Herkes bizim için kıymetli. Amasız fakatsız, şu düşünce, bu düşünce demeden ırk, din, dil ayrımı yapmadan birlikte sizin için bir şeyler yaptık" dedi.Her hizmeti Esenyurtlu için yaptıkBaşkan Alatepe,yaptıkları bütün hizmetleri Esenyurt ve Esenyurtlunun daha ileriye gitmesi için yaptıklarını belirterek yapılanları şöyle anlattı. "Sosyal yardımları taşıdığımız ESKART. 40 milyon lira civarındaki yardımları bu karta yükleyerek vatandaşın Esenyurt'taki esnaftan alış veriş etmesini sağladık. Bu şekilde para ilçede kaldı ve vatandaşta hiç rencide olmadan yardımlarını aldı. İlçede istihdam konusunda büyük işler yapan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi sayesinde de birçok hemşehrimiz iş sahibi oldu. Yeni açılan havalimanında ESBİM aracılığıyla bin 700'ün üzerinde Esenyurtlu iş buldu. ESBİM'i bölgenin iş bulma kurumu haline getireceğiz. Sosyal tesislerdeki sosyal belediyecilik anlayışını çok seviyorum. Esenyurt'ta 7 sosyal tesis olacak. Beş kişilik bir ailenin 50 TL'ye sosyal tesiste vakit geçirmesi planlanıyor. Necmettin Erbakan Parkı içerisindeki başkanlık köşkünü engellilerimiz için sosyal tesis haline getirdik. Sosyal tesislerin hiç birisi ana cadde üzerinde olmayacak ve esnafın işlerini engellemeyecek. Tek yön uygulaması yapıyoruz ama sokaklara sığamıyoruz. Kapalı pazarlarımızı ücretsiz otopark olarak halka açacağız. Güvenlik kameraları sağlandığında her mahallenin kendi otoparkına çekeceği şekilde 10 bin araçlık otoparkın üçünü ocak ayı içerisinde hizmete açacağız. Metro bizim projemiz değil ama bu konuda da üstümüze düşeni yapıyoruz. Esenkent, Ardıçlı , Meydan olmak üzere üç duraktan oluşan metro gelecek. 9 yeni hattan oluşan 5 otobüs geldi. Minibüsçülerimizle onların tek çatı altında toplamaları gerektiğini konuştuk. Yeteri kadar minibüsümüz var, onların da ayarlamasını yapacağız."Yedi ayrı noktada başkan yardımcılarıyla birlikte her hafta halk günleri yaptıklarını ifade eden Başkan Ali Murat Alatepe, "İstiyoruz ki sorunları daha ilk aşamada çözelim. Bunun için halkımızla buluşuyoruz. Sorunlarına çözüm getiriyoruz. Yardım talebinde bulunanları takip ediyoruz, gerekli incelemeleri yapıyoruz. İhtiyacı olanlara yardımlarımızı yapıyoruz" dedi. Başkan Alatepe sarı çizgi uygulamasıyla da kaldırımların esnafın işgalinden kurtarılarak vatandaşın kaldırımlarda rahatça yürümesinin sağlandığını vurguladı.5 binin üzerinde Suriyeliyi ülkelerine gönderdikBaşkan Alatepe, Türk askerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla güvenli hale getirdiği Suriye'nin birçok bölgesine Esenyurt'ta yaşayan 5 bin civarında Suriyeliyi gönderdiklerini söyledi. Başkan Alatepe "Biz ensarız, onlar muhacir. Beş binin üzerinde insanı Suriye'ye gönderdik. 4 bin 250'si bizim elimizle, gerisi kendi imkanlarıyla gitti. Gidenler de 5 yıl geri dönemiyorlar. Bunlar gidiyorlar, giderken ticarette yapıp gidiyorlar. İnanın bir iki yıl içerisinde bizim onlara harcadığımız paranın iki katı onlar bizden ihracat edecekler. Vatan nedir bunu öğrenip gidiyorlar" dedi.İlçede gerçekleştirdikleri tabelaların yüzde 75'inin Türkçe olması uygulaması hakkında da konuşan Başkan Alatepe "Bu çalışmayı yaparken Suriyeli, Türk ayrımı yapmadık. Yazılan yazılar için de ayrım yapmadık. İngilizce, Arapça hepsine aynı muameleyi yaptık. Suriyelilerin dükkanlarıyla ilgili çalışma yaptık. Türk esnafa yaptığımız gibi buralarında ne pişirdiğinin ne sattığının belli olması lazımdı. Buralarda da hijyen ve tabela denetimlerini sıklaştırdık ve uymayanlara gerekeni yaptık" dedi.Okul ve cami yapımı hızlandıİlçede okul ihtiyacının had safhada olması sebebiyle bu konuya eğildiklerini aktaran Ali Murat Alatepe, "8 okulumuz bitti. Biri dışında hepsi eğitime başladı. Yapımı devam eden 16 okulumuz var. Bunlara 15 okul daha ekleyeceğiz. İkinci yarıyıla kadar Esenyurt'un tüm okul problemini çözmüş olacağız" şeklinde konuştu.Hayvanları da ihmal etmedikBaşkan Alatepe, hayvanlar için de birçok çalışma yaptıklarını belirterek "Bagajda mama uygulamasını getirdik. Ben yıllardır bagajımda mama taşırım. Tüm belediye araçlarının arkasında bu mama paketini yerleştirdik ve arkadaşlarımız gördükleri sokakta aç kalmış hayvanları bu mamalarla besliyor. Ayrıca Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüz modern ekipmanla donatılarak hayvanların hizmetine amade edilmiştir" dedi. Başkan Alatepe, kreşler yapmaya devam ettiklerini belirterek buralardan gerçek ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasını sağladıklarını bildirdi. Alatepe, ayrıca 100 bin lisanslı sporcuyu desteklediklerini anlatarak, termal tesisler dahil bütün spor tesislerinin Esenyurtluluların emrinde olduğunu söyledi.İlçeye limon ağaçları dikilecekBaşkan Alatepe, kitapevegelsin.com uygulamasıyla da internetten yapılan siparişle istediğiniz kitabın ücretsiz olarak evinize gönderildiğini vurguladı. Başkan Alatepe, Yazlık sinemaların Esenyurtlu tarafından çok beğenildiğini aktardı. Alatepe, tüp bebek uygulamasıyla çocuk sahibi olamayan anne ve babaları sevindirdiklerini de sözlerine ekledi. Başkan Alatepe, zabıta görevlilerinin seyyar satıcılar konusunda ve okullardaki güvenlik konusunda büyük hizmetler verdiğini bildirerek imar, iskanda ve yeni iş yerlerinde 1 Ocak 2019 tarihine kadar yüzde 30'luk bir ruhsat indirime gittiklerini vurguladı. Her araç için bir ağaç kampanyası başlattıklarını bildiren Alatepe, "2 metreyi geçmeyecek şekilde limon ağaçlarını sokaklara dikeceğiz. Kaç aracımız varsa o kadar ağacımız olacak" dedi. - İSTANBUL