Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık Çocuklarını Bekleyen Velilerin Heyecanına Ortak Oldu

Başkan Alıcık Çocuklarını Bekleyen Velilerin Heyecanına Ortak Oldu

8 dakika önce

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, bursluluk sınavına giren öğrenci velilerinin heyecanına ortak oldu.

Başkan Alıcık Çocuklarını Bekleyen Velilerin Heyecanına Ortak Oldu, System.String[]
AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, bursluluk sınavına giren öğrenci velilerinin heyecanına ortak oldu.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeni eğitim-öğretim yılına ADÜ Sümer Kampusu karşısındaki Sümer Rekreasyon Alanı girişinde yer alan yeni binasında, başarılara imza atarak başlayan Gerçek Zafer Okulunu ziyaret etti. Anaokulundan ilkokul ve ortaokula kadar hizmet veren Gerçek Zafer Kolejinin 5.-6.-7. ve 8. Sınıf öğrencileri için düzenlediği bursluluk sınavına katılan öğrencilere başarı dileyen Haluk Alıcık, "Allah tüm çocuklarımızın gönlüne göre versin" dedi.

Bursluluk sınavı için okula gelen öğrenci ve velilerine okul bahçesinde pişirilen keşkekten kendi elleri ile ikram bulunan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, sınav süresi tamamlanana kadar öğrenci velileri ile sohbet etti . Çocuklarını bekleyen velilerin heyecanına ortak olan Başkan Alıcık; " Çocuklarımızın başarılı olmalarında en büyük görev siz anne ve babalara ve bizlere düşüyor. Ne çocuklarımızın emeği ve zamanı nede sizinkinin boşa gitmemesini temenni ediyorum" dedi.

Devlet ve Özel Eğitim Kurumları da dahil, 10 yıllık Belediye Başkanlığı sürecinde imkanlar ölçüsünde hizmet desteği veren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Gerçek Zafer Koleji ziyaretinde yine çocukların ilgi odağı olurken, Okul Kurucu Müdür Eşemen Ekdal, okul öğretmen ve personeli, etkinliğe katılarak verdiği destekten dolayı Alıcık'a teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:33 Kaynak: İHA

Nazilli, Haluk Alıcık, Güncel
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