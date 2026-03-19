Başkan Altay: "Ramazan Boyunca Her Akşam Suriye'deki Kardeşlerimizle İftar Sofralarında Buluşmanın Mutluluğunu Yaşadık" - Son Dakika
Başkan Altay: "Ramazan Boyunca Her Akşam Suriye'deki Kardeşlerimizle İftar Sofralarında Buluşmanın Mutluluğunu Yaşadık"

19.03.2026 11:48
Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik ruhunu sınırların ötesine taşımak amacıyla Suriye'nin Şam, Hama ve Humus şehirlerinde iftar programları düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ramazan ayı boyunca Suriye'de 7'den 70'e her kesimden insanla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Camilerde, kamplarda ve çeşitli salonlarda her akşam kurduğumuz iftar sofralarına 60 bin kişi katılarak, bu mübarek günlerin paylaşma ve dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yansıttı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa oraya ulaşmaya gayret edeceğiz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Suriye'nin farklı şehirlerinde iftar sofraları kurarak kardeşlik bağlarını güçlendirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik ruhunu sınırların ötesine taşımak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Suriye'de anlamlı iftar organizasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu mübarek ayda, Suriye'nin Şam, Hama ve Humus şehirlerinde 7'den 70'e her kesimden insanla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Altay, "Suriye'de yaşanan tüm zorluklara rağmen birlik ve beraberlik ruhunun dimdik ayakta olduğunu gördük. Ramazan boyunca kurduğumuz gönül sofraları; yetimler, öksüzler ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere geniş bir kesimi kapsadı. Camilerde, kamplarda ve çeşitli salonlarda kurduğumuz iftar sofralarına 60 bin kişi katılarak, bu mübarek günlerin paylaşma ve dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yansıttı" diye konuştu.

Ramazan'ın bereketinin paylaştıkça çoğaldığını dile getiren Başkan Altay, "Kurulan her sofrada sadece yemek değil; umut, dua ve kardeşlik de paylaşıldı. Aynı ezanın yankılandığı, aynı duaya 'âmin' denilen bu topraklarda kardeşlerimizin yanında olmak bizim için büyük bir sorumluluktu. Konya olarak bu sorumluluğu yerine getirmenin sevincini duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da oraya ulaşmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Yorumlar (1)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    kENDİ şehrinde ihtiyaç sahiplerine iftar yaptırıp duyurup ; Sonra başka ülkede ki aç insanları da doyurmak insanlık görevi ...... Fakat kendi şejrinde aç sefil gariban akşam iftarını zar zor yapmaya çalışan insanlar var ise Başka ülkede gösteriş ria içinde çok çeşitli sofralar kurmak Allah cc hz havale ediyoruz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
