Başkan Altınsoy: "Hükümetimiz dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır" - Son Dakika

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır" dedi.

Türkiye'nin yükselmeye devam eden güç olduğunu, ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerine yürümeye devam edeceğini belirten İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, milletin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonominin, güvenliğin ve demokrasinin gücünü garanti altına alan adımları atmayı sürdüreceklerini vurguladı. Kalıcı ve sürekliliği olan kararlarla ekonomiyi, milli çıkarları ve güvenliği teminat altına almaya devam eden politikaları uygulamaya devam edeceklerini aktaran Başkan Altınsoy, "Hükümetimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize milletimizle birlikte kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Refah, güvenlik, adalet ve demokratikleşme üreten politikaları her türlü etkiden koruyacak kalıcı imzalar atma yolunda geleceğe kararlılıkla ve güçle yürüyoruz. Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaları yine boşa çıkaracağız. Her zaman olduğu gibi bizim için önemli olan milletimizin kararıdır. Milletimize cevap vermek siyasi hassasiyetimiz ve ilkemizdir" şeklinde konuştu. - AKSARAY