Başkan Aras; "Bodrum güllük gülistanlık değil"

Bodrum Belediye Meclisi tarihinde ilk kez Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Bodrum Belediye Meclisi tarihinde ilk kez Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleştirildi.



Bodrum Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısı, vatandaşların da katılımıyla Bodrum'un 4 bin yıllık tarihini yansıtan Antik Tiyatro'da gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi'nin 90 günlük faaliyet raporlarının sunumunun yapıldığı mecliste 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis'te aynı zamanda Bodrum Belediyesi'nin 'ruhsat' birimini TMMOB bileşenlerinin denetimine açan protokole de imza atlıdı.



Tarihinde ilk kez Antik Tiyatro'da toplanan Bodrum Belediye Meclisi'nin olağan toplantısına siyasi partilerin Bodrum ilçe başkanları, STK'ların temsilcileri ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Temmuz ayı olağan meclis toplantısı açılışında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un anıt mezarları, antik kentleri, ören yerleri ve kalıntılarıyla dünyanın en özel coğrafyalarından biri olduğunu belirterek, "Bugün tarihi bir mekanda, tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Geçmişinden ders alamayan kentler, geleceklerini de imar edemezler. Bodrum beş bin yıllık tarihi ve kültürüyle muhteşem bir coğrafya. Dünyanın hiçbir yerinde tarihin, kültürün, insanın, doğanın, çevrenin bu kadar iç içe geçtiği başka bir yer bulamazsınız. Sayısız medeniyet Bodrum'un hafızasına miras bıraktı. Dünyanın ilk kadın amirali, dünyanın ilk müzik yarışması bu topraklarda yapıldı. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mausoleum bu topraklarda yükseldi. Çok değerli isimler bu topraklarda yaşadı. Bu medeniyetlerin ve insanların izlerini taşıdığımız Bodrum'da, bütün bu kültürün, tarihin hikayelerini yeniden yazacağız" diye konuştu.



Bodrum'un metropol haline geldiğini ancak hala zamana karşı direndiğini anlatan Başkan Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü "Bodrum, deniz kum güneşle tanımlanamayacak kadar zengin bir kent. ve biz bu kenti korumak zorundayız. Antik Tiyatro'da meclis toplantısı yapma fikri de bu düşünceden hasıl oldu. Bodrum acaba bu kadar tarihi, kültürü, insan değeriyle güllük gülistanlık bir yer mi? Tabii ki hayır. Özellikle 1980'den sonra yaşadığımız tahribat son noktasına geldi."



Bodrum'un nüfus istatistikleri hakkında bilgi veren Başkan Aras, tüm belediye hizmetlerini ve politkalarını belirlerken bu rakamları dikkate alarak adım atacaklarını belirtti. Aras,resmi rakamlara göre 170 bin nüfusu olan ancak yaz sezonunda toplam 1.5 milyon kişiyi ağırlayan Bodrum'da yaşanan altyapı, görüntü ve gürültü kirliliği gibi sorunlara da dikkat çekerek, hem yapılacak altyapı hizmetleri hakkında bilgi verdi, hem de kadın, çocuk, engelli ve sokak hayvanları için hazırladıkları projeleri anlattı.



Göreve geldikleri 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren toplumsal eşitlik birimi, veterinerlik ve muhtarlık müdürlükleri ve şeffaflık komisyonu gibi oluşumlara imza attıklarını kaydeden Aras, rutin belediyecilik hizmetleri konusunda da belediyenin tüm birimleriyle birlikte mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını ifade etti. Bodrum'un derinleşen altyapı sorunlarına sezon bitimi itibariyle neşter vurulacağını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şöyle devam etti:



"Bodrum'da artık sokaklarda çöp sorunuyla karşılaşmayacağız. Kaçak yapılarla mücadelemize yaz sezonu bittikten sonra devam edeceğiz. Çarşı merkezlerini işgaliyeden ve görüntü kirliliğinden kurtarmak için çalışıyoruz. Bu sene esnaflarımızı mağdur etmemek için sadece uyarıyoruz, önümüzdeki sene tamamen ihlalleri ortadan kaldıracağız ve izin vermeyeceğiz. Gürültü kirliliği konusunda sıkı önlemler alıyoruz, para cezaları uygulamaya başlıyoruz.



Trafiği rahatlatmak için çalışmalarımıza başlıyoruz. Otogar yapılıyor, taşınacak ve akabinde sanayimiz de Bodrum dışına çıkarılacak. Bodrum'un yürüyerek de güzel olduğunu insanlara anlatacağız. Toplu taşıma kullanarak Bodrum'a gelinmesini isteyeceğiz. Bisiklet ve yaya yollarını hayata geçireceğiz.



Kadın sığınma evi bitti. Şu anda personelini atadık, Bakanlıktan onay bekliyoruz. En kısa zamanda açılacak. Çocuklarımız için projelerimiz var. Yaşlı bakım evi, kent müzesi, süngercilik müzesi kuruyoruz. KUDEB'i kurduk Bodrum'da ve sanat tarihçilerimizi, arkeologlarımızı istihdam ettik. Yel değirmenleri, tescilli binalar için vatandaşlarımız çok daha rahat izin alabilecek. Sarnıçlar ve yel değirmenlerinin bakımını günemimize aldık. Altyapı çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlatılıyor. Dere ıslahları, yol çalışmaları, atık su arıtma tesisi, Turgutreis Yaşam Merkezi gibi yatırımlar bu sezon biter bitmez başlayacak.



Antik Tiyatro'nun önünden geçen yolu yayalaştıracağız. Aya Nikola projemiz hazır. Çok yakında farklı bir görünüme kavuşacak. Bodrum'un değerlerine sahip çıkıyoruz. Mandalina bahçelerini turizme kazandırıyoruz. Festivallerin sayısını makul düzeye çekeceğiz. Bodrum'a katkısı olan, çok öneml festivalleri gündemde tutacağız. Bodrum'un ismini herkese kullandırmayacağız. 2020'de bir çalıştay, festival, sempozyum takvimi yapacağız ve tüm dünyaya ilan edeceğiz Mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Sokakta şu anda hissedilmiyor belki, ama çok yakın zamanda belediyenin faaliyetlerini hissedeceksiniz."



Başkan Aras'ın konuşmasının ardından Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Yılmaz tarafından, 90 günlük icraatların özetlendiği bir sunum gerçekleştirdi. Bodrum Belediye Meclis Üyesi Emre Köroğlu, belediyenin 5 yıllık stratejik plan çalışmaları ile ilgili sunum yaparken, Mali İşler Müdürü Ahmet Demirel de belediyenin mali tablosu ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. Belediye Meclis Üyesi Uğur İlhami Özden'in Gıda A.Ş.'ye ilişkin sunumunun ardından meclis oturumu başladı.



15 maddenin görüşüldüğü Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ardından, Bodrum Belediyesi ve TMMOB Bodrum Temsilciliği arasında bir protokol imzalandı.TMMOB bileşenlerinin Bodrum Belediye Meclisi'nden geçecek olan projelere katılımını öngören protokolü Belediye Başkanı Ahmet Aras ve TMMOB Bodrum Genel Sekreteri Şahabettin Doğan imzaladı. Başkan Aras, protokol ile Belediye'nin ruhsat biriminin TMMOB denetimine sunulduğunu belirterek "Bodrum'un geleceği için hayırlı bir karara imza atıyoruz" diye konuştu.



Meclis oturumunun kapanmasının ardından Antik Tiyatro meclisinin hatıra fotoğrafı çekilerek, vatandaşların soru, beklenti ve talepleri dinlendi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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