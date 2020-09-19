Başkan Arı, Nevşehir Belediyespor'a başarılar diledi - Son Dakika

Başkan Arı, Nevşehir Belediyespor'a başarılar diledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor'da teknik heyet ve futbolculara yeni sezon öncesi başarılar diledi.

Başkan Arı, Nevşehir Belediyespor'a başarılar diledi, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor'da teknik heyet ve futbolculara yeni sezon öncesi başarılar diledi. Yeni transferle güçlenen kırmızı beyazlı ekibin bu sezon arzuladığı şampiyonluğa ulaşacağına yürekten inandığını belirten Arı, "Bizler her zaman olduğu gibi yine takımımızı tüm hemşerilerimizle birlikte var gücümüzle destekleyeceğiz. Nevşehir Belediyesporumuzun yeni sezonda da yeni zafer ve yeni başarılara imza atacağına inanıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 2020-2021 futbol sezonunda TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor'un yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Esat Özaltın'ın da katıldığı kahvaltı programında yeni sezonun ilk maçında kendi evinde Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlı oyunculara ve teknik heyete başarılar dileyen Arı, futbolculardan galibiyet sözü aldı.

Yeni transferleri ile iddialı bir kadro oluşturan Nevşehir Belediyespor'a bundan önce olduğu gibi bundan sonraki dönemde de her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Arı, kırmızı beyazlı ekibin bu sezon grubunu şampiyon olarak tamamlayıp bir üst lige yükselmesini arzuladıklarını ifade etti.

"Bizler de yine tribünde yerimizi alıp takımımızı var gücümüzle destekleyeceğiz. İnşallah o sene bu sene olacak" diye konuşan Arı, futbolculardan şehrin kendilerine verdiği desteğin karşılığında sahada son düdük çalıncaya kadar var güçleriyle mücadele etmelerini istedi.

Arı: "Bizler destek olmaya devam edeceğiz. Kulüp Başkanımız ve yönetimdeki arkadaşlar da takıma sahip çıkmaya devam ediyor. Taraftarlarımız her ne kadar maçlara gelemeyecek olsa da kalpleri bu takım için atıyor. Bu destek inanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluğu da getirecektir. " dedi - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Rasim Arı, Nevşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Arı, Nevşehir Belediyespor'a başarılar diledi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler Genoa'ya transfer olan Andrea Pinamonti, 17 gün sonra Inter'e geri döndü Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin Bakan Soylu'dan gündem olan Anayasa Mahkemesi açıklamasıyla ilgili yeni çıkış: Çok hoşuma gitti Bakan Gül, Halil Sezai'nin neden önce serbest bırakılıp sonra tutuklandığına açıklık getirdi Avşa Adası açıklarında hareketli anlar! Denizden cansız beden çıkarıldı
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
Son dakika: Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı kesimini açtı: Ülkemize yıllık katkısı 595 milyon lira Son dakika: Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı kesimini açtı: Ülkemize yıllık katkısı 595 milyon lira         
14:28
Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi         
14:03
Yakıtın parasını isteyen istasyon görevlisine çarpıp kaçtılar! O anlar kamerada Yakıtın parasını isteyen istasyon görevlisine çarpıp kaçtılar! O anlar kamerada         
12:48
Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak         
12:26
Barcelona ile anılan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın ağabeyi İsmail Beyaz: Kararı kulüple birlikte alırız Barcelona ile anılan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'ın ağabeyi İsmail Beyaz: Kararı kulüple birlikte alırız         
12:17
Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı         
11:50
Bakan Gül, Halil Sezai'nin neden önce serbest bırakılıp sonra tutuklandığına açıklık getirdi Bakan Gül, Halil Sezai'nin neden önce serbest bırakılıp sonra tutuklandığına açıklık getirdi         
11:49
Alanya'da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı Alanya'da kanlı gece: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
11:41
Avşa Adası açıklarında hareketli anlar! Denizden cansız beden çıkarıldı Avşa Adası açıklarında hareketli anlar! Denizden cansız beden çıkarıldı         
11:40
Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor         
11:19
2 kişiyi öldüren zanlılar, husumetli oldukları ailenin tüm fertlerini öldürmeyi planlamışlar 2 kişiyi öldüren zanlılar, husumetli oldukları ailenin tüm fertlerini öldürmeyi planlamışlar         
10:05
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı         
09:08
10 saat suda kaldıktan sonra 7-8 saat kaynatılarak yapılan keçiboynuzu pekmezinin kilosu 50 liradan satılıyor 10 saat suda kaldıktan sonra 7-8 saat kaynatılarak yapılan keçiboynuzu pekmezinin kilosu 50 liradan satılıyor         
08:27
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
22:38
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 15:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Arı, Nevşehir Belediyespor'a başarılar diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei