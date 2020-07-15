Başkan Aslan'dan '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika

Başkan Aslan'dan '15 Temmuz' mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, "Bir direniş öyküsü, başkaldırı destanı ve özgürlüğüne aşık bir toplumun sembol adıdır 15 Temmuz destanı. Dinlerin, inançların, kültürel ve ticaret savaşlarının merkezini oluşturan kutsal Ortadoğu toprakları, insanlık tarihinin hiçbir döneminde cazibesini kaybetmemiştir. Dış tehditlere, kavgalara, çatışmalara, haçlı seferleri gibi kapsamlı ve sistematik saldırılara, yakılıp yıkılmasına, ekonomik saldırılara, Düyun-u Umumiye, kapitülasyonlara rağmen her zaman yeniden küllerinden doğmasını başarmıştır. Asil ve onurlu duruşunu hiçbir zaman kaybetmeyen kutsal Anadolu coğrafyasının efsunlu halkı, 15 Temmuz 2016 günü yeni bir tarih yazmayı başarmıştır. Toplumları dizayn etmek, siyaset mühendisliği ile ülkeler üzerindeki baskı ve hükümranlıklarını kaybetmek istemeyen egemen ve baskıcı güçler bazen kendileri, bazen de o ülkeler içindeki yerli işbirlikçileri kullanarak sonuca gitmeye çalışırlar. 15 Temmuz 2016 yılına kadar zaman zaman çeşitli bahanelerle bu halka operasyon çekmeye çalışan egemen güçler ve yerli işbirlikçileri başarılı olamadılar. 15 Temmuz akşamı milletin evlatları gibi görünüp gerçekte ise milletimizle hiçbir alakası olmayan hainler, canlarımıza kast etmişlerdir. Millettin birliğine ve beraberliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden hainler, ülkenin birçok yerinde karışıklık ve kaos oluşturmaya çalışmışlardır. Milletimiz özgürlüğüne, birlik ve beraberliğine yönelen dış destekli bu hain darbe kalkışmasını sağduyusu, milli ve manevi değerlerine olan bağlılığı ve inancı, güçlü, dirayetli ve dik duruşlu liderliği ve lideri ile el ele vererek püskürtmüştür. Kahraman vatan evlatları bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kasteden bu hain darbe girişimini 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' düsturu ile canları pahasına engellemişlerdir. 15 Temmuz'da ve sonraki süreçte devlet; hükümeti, halkı, tüm kurum kuruluşları ile bir ve beraber olarak mücadelesini sürdürmüştür ve sürdürmeye devam etmektedir. Halkımız lideri ve tüm devlet kurumları ile dış güçlere ve yerli işbirlikçilerine öyle bir ders verdiler, bir daha hiçbir güç bu aziz milletin birliğini, beraberliğini ve huzurunu bozma girişiminde bulunamayacaklardır. Milletimizin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Cenab-ı Allah bu aziz millete bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın" dedi. - VAN

Organize Sanayi Bölgesi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aslan'dan '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika
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