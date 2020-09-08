Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ortaya atılan iddialar üzerine sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemlere başladığını açıkladı.

Başkan Atabay konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tüm Didimli hemşehrilerimizin bildiği ve son yerel seçimde sandıkta da gösterdiği gibi göreve geldiğimiz günden bu yana rant çevrelerine karşı mücadelemiz devam etmektedir. Bu mücadelemiz nedeniyle, öncesinde evimin kurşunlandığı, bilinmeyen numaralardan iftira mesajları yayıldığı, defalarca tehdit, hakaret ve kumpas teşebbüslerine uğradığım da tüm kamuoyunca gayet yakından bilinmektedir. Bu konularla alakalı tarafımdan tüm hukuki işlemler başlatılmıştır. Geldiğimiz noktada da sahte kurgularla, sahte kişilerle yeni bir komplo girişimi ile karşı karşıyayız.

Hakkımda bir şikayet olmadığı gibi komplocular hakkında tarafımdan suç duyurusunda bulunulmuştur. Rant çevreleri ile mücadelem ne pahasına olursa olsun yılmadan devam edecektir" dedi. - AYDIN