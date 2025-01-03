Başkan Atalar, Yılın İlk Bebek Ziyaretini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Başkan Atalar, Yılın İlk Bebek Ziyaretini Gerçekleştirdi

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Atalar, 2025'in ilk bebeği Ali Sadi Gül'ü ve ailesini ziyaret etti.

03.01.2025 18:00
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(İSTANBUL) - CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, 2025 yılının ilk gününde Üsküdar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen yılın ilk bebeği Ali Sadi Gül ve annesi Gamze Gül'ü ziyaret etti. Başkan Atalar, "İyi günümüzde de kötü günümüzde de dayanışma içerisinde olacağız. Bugün burada, yeni yılda Üsküdar'ımızda dünyaya gelen yeni bir cana, yeni bir yaşama merhaba dedik" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında renkli görüntüler yaşanırken, Başkan Atalar, Ali Sadi bebeğin ailesini tebrik ederek yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa demokrasi, mutluluk, huzur, barış ve sevgiyi getirmesi temennisinde bulundu. Bebeğin ailesi ve hastane hekimleriyle sohbet eden Atalar, iyi dileklerini paylaştı.

Başkan Atalar, "Komşularımızla dayanışma içerisinde olduğumuz, küslükleri ve dargınlıkları geride bıraktığımız güzel bir yıl bizlerle olsun. İyi günümüzde de kötü günümüzde de dayanışma içerisinde olacağız. Bugün burada, yeni yılda Üsküdar'ımızda dünyaya gelen yeni bir cana, yeni bir yaşama merhaba dedik. Çocukların, kadınların ve gençlerin umutla baktığı yarınları birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Bülent Topaloğlu'ndan hastane hakkında bilgi alan Atalar, hekimlerin ve sağlık personellerinin yeni yılını kutladı.

Yeni yılın ilk bebeği ve ailesine sağlık, mutluluk ve huzur dilekleriyle ziyareti sonlandıran CHP Üsküdar İlçe Yönetimi, 2025 yılının tüm yurttaşlar ve Üsküdarlılar için umut dolu bir yıl olmasını diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Atalar, Yılın İlk Bebek Ziyaretini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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