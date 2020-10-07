Sancaktepe'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı - Son Dakika

Sancaktepe'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte din görevlileri ile bir araya geldi.Başkan Av. Şeyma Döğücü, "Camiler toplumumuzu ayakta tutan, diri tutan, insan vücudundaki kalp gibi toplumda sevgiyi ayakta tutmayı sağlayan noktalardır" dedi.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası' Sancaktepe'de gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Sancaktepe Belediyesi tarafından Necmettin Erbakan Külliyesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve Sancaktepe İlçe Müftüsü Muammer Turan da katılım sağladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte,,Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü günün önemine dair açıklamalarda bulunduktan sonra din görevlilerine göstermiş oldukları hizmetlerinden dolayı hediyeleri takdim etmesiyle etkinlik sona erdi.

Etkinlik sonrası konuşan Başkan Döğücü, "Bugün Camiler ve Din Görevlileri Haftasının" son günü. Kıymetli hocalarımız ve din görevlilerimizle bir araya geldik. Kendilerine vermiş olduklarını hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik ve onlar için hazırlamış olduğumuz hediyeleri takdim ettik. Biz hep şunu söylüyoruz. Camiler toplumumuzu ayakta tutan, diri tutan, insan vücudundaki kalp gibi toplumda sevgiyi ayakta tutmayı sağlayan noktalardır" diye konuştu.