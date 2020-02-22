Başkan Ayhan'dan KAFFED'e kotra - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ayhan'dan KAFFED'e kotra - Son Dakika

Başkan Ayhan'dan KAFFED'e kotra

35 dakika önce

Kafkas Dernekler Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Yıldız Şekerci beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Ayhan'dan KAFFED'e kotra, System.String[]

Kafkas Dernekler Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Yıldız Şekerci beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı makamında ziyaret etti.


Belediye Başkanı Barış Ayhan, ziyarete gelen KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Samsun Çerkez Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sinop Kafkas Derneği Başkanı Gülhan Saraç ile bir süre sohbet etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Barış Ayhan, KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci'ye Sinop'a özgü kotra modeli hediye etti. - SİNOP

Erdoğan Yılmaz, Barış Ayhan, Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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