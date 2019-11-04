Son Dakika Haberleri: Başkan Babaoğlu, öğrencilerle buluştu
Son Dakika Yaşam Başkan Babaoğlu, öğrencilerle buluştu

Başkan Babaoğlu, öğrencilerle buluştu

8 saat önce

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Noksel İlkokulunda düzenlenen kan bağış kampanyası ve AFAD bilgilendirme programına katıldı.

Başkan Babaoğlu, öğrencilerle buluştu, System.String[]

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Noksel İlkokulunda düzenlenen kan bağış kampanyası ve AFAD bilgilendirme programına katıldı.


Kızılay haftası nedeniyle düzenlenen programda okul müdürü ve öğretmenlerle görüşen Başkan Babaoğlu, öğrencilerle sohbet etti. Kan bağış kampanyasında kan bağışının önemine dikkat çeken Başkan Babaoğlu, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Tüm halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Hendek Belediyesi olarak Kızılay ile birlikte sürekli bağış kampanyaları düzenliyoruz. Hendek'te kan bağışının daha da artması için gayretle çalışmalarımız ve işbirliğimiz sürecek" dedi. Babaoğlu tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.


Sınıfları gezip ardından Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen afet eğitimlerini öğrencilerle birlikte dinleyen Babaoğlu, "AFAD uzmanlarının vermiş olduğu bu bilgiler çok değerli. Ağaç yaşken eğilir. Burada her şeyi görüp, ekipmanları tanıdılar. Öğrencilerimiz için çok verimli oldu. Bu tip programların artarak devam edeceğini bilmek bizleri gelecek adına mutlu ediyor. Bizlerde Hendek Belediyesi olarak her zaman eğitim camiasıyla geleceğimiz çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Başkan Babaoğlu okul yönetimi ve idarecilerini program nedeniyle tebrik etti. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, Noksel, Hendek, AFAD, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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