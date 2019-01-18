Son Dakika Haberleri: Başkan Babaş, Kuzeykent Sanayi Sitesi Esnaflarını Ziyaret Etti

Başkan Babaş, Kuzeykent Sanayi Sitesi Esnaflarını Ziyaret Etti

55 dakika önce

Kuzeykent Sanayi Sitesi'nde sanayi esnaflarını ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinin sadece bir sanayi sitesi olmadığını belirterek, şehre her yönüyle değer katacak bir yatırım olacağını kaydetti.

Başkan Babaş, Kuzeykent Sanayi Sitesi Esnaflarını Ziyaret Etti, System.String[]
Kuzeykent Sanayi Sitesi'nde sanayi esnaflarını ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinin sadece bir sanayi sitesi olmadığını belirterek, şehre her yönüyle değer katacak bir yatırım olacağını kaydetti.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sirkecioğlu, Gençlik Kolları Başkanı Musa Kalafat ve AK Parti yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyaretlerde Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, sanayi esnafıyla sohbet ederek taleplerini dinledi. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi'yle ilgili soruları yanıtlayan Başkan Babaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile önemli bir görüşme yaptıklarının altını çizerek, "Yakında yeni müjdeler verebiliriz" diye konuştu.

77 meslek dalında 624 üyesiyle ülkenin en büyük kooperatiflerinden olan Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin Kastamonu için çok önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi'yle ilgili çok yakında inşallah yeni müjdeler vereceğiz. Konuyla bizzat yakından ilgileniyorum. Sizlerin isteklerini biliyorum. Bugün itibariyle 341 bin metre kare arazi üzerindeki tüm çalışmalarımız tamamlanmıştır. Alanın geri kalan bölümüyle ilgili de çalışmalarımız sürmektedir. En az maliyetle esnaflarımıza en iyisini sunmak adına kooperatifimiz ile birlikte mücadelemiz sürecektir. Hedefimiz 2019 yılı içerisinde hızla bu yatırımın başlaması ve tamamlanmasıdır. Maslak Yeni Küçük Sanayimiz tamamlandığında günlük 8 bin kişi giriş yapacaktır. Projemizin istihdama da ciddi katkı sağlamasını bekliyoruz. Bu kapsamda da Maslak Yeni Küçük Sanayi'de yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edilecektir. Burada sadece bir sanayi sitesi yapmıyoruz şehrimize her yönden katkı sağlayacak bir yatırımı hayata geçireceğiz. Sanayi esnaflarımıza verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

Tahsin Babaş, Kastamonu, Maslak, Ekonomi
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