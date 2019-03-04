Başkan Bahçeci'den "Mahalle Toplantıları"
1 saat önce
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnafla ve vatandaşlarla buluşmaya, gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini bildirdi.
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, esnafla ve vatandaşlarla buluşmaya, gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağbaşı
Mahallesi'nde toplantı yapan Bahçeci, vatandaşlara projeleri hakkında bilgi verdi.
Görevde bulundukları on yılda önemli projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Bahçeci, şunları kaydetti:
"Seçim çalışmalarımızda ilimiz için yapılan ve yapılacak projeleri vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla buluşmaya, gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. El ele, gönül gönüle Kırşehirimizi sahip olduğu tüm özellikleriyle ileriye taşıyacak, şehrimizin değerine değer katacağız. Arkadaşlarımızla şehrimiz için ilk günkü enerjimizle çalışacağız. Hizmetlerimizin herkes tarafından taktir görmesi bizi çok mutlu ediyor, 31 Mart seçimlerinden güçlenerek çıkıp çok daha güzel hizmetlere imza atacağız. Kırşehir'in kimliğine, vatandaşın gönlüne dokunan projelerimizi vatandaşlarımız ilgiyle takip ediyor. Kırşehir'e on yıl önce nasıl büyük projeler ve önemli yatırımlar yaptıksa inşallah önümüzdeki beş yıl içinde de önemli projeler kazandıracağız."
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:27 Kaynak: AA
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