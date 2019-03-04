Son Dakika Haberleri: Başkan Bahçeci'den "Mahalle Toplantıları"

Başkan Bahçeci'den "Mahalle Toplantıları"

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnafla ve vatandaşlarla buluşmaya, gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini bildirdi.

Başkan Bahçeci'den
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, esnafla ve vatandaşlarla buluşmaya, gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağbaşı Mahallesi'nde toplantı yapan Bahçeci, vatandaşlara projeleri hakkında bilgi verdi.

Görevde bulundukları on yılda önemli projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Seçim çalışmalarımızda ilimiz için yapılan ve yapılacak projeleri vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla buluşmaya, gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. El ele, gönül gönüle Kırşehirimizi sahip olduğu tüm özellikleriyle ileriye taşıyacak, şehrimizin değerine değer katacağız. Arkadaşlarımızla şehrimiz için ilk günkü enerjimizle çalışacağız. Hizmetlerimizin herkes tarafından taktir görmesi bizi çok mutlu ediyor, 31 Mart seçimlerinden güçlenerek çıkıp çok daha güzel hizmetlere imza atacağız. Kırşehir'in kimliğine, vatandaşın gönlüne dokunan projelerimizi vatandaşlarımız ilgiyle takip ediyor. Kırşehir'e on yıl önce nasıl büyük projeler ve önemli yatırımlar yaptıksa inşallah önümüzdeki beş yıl içinde de önemli projeler kazandıracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Bağbaşı, Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gündüz İnşaatta, Akşam Seçim Çalışmalarında Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız

Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi Bakan Varank: Bugünden İtibaren Destek Ödemelerine Başlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:29:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bahçeci'den "Mahalle Toplantıları"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]