Başkan Başdaş'tan muhtarlara "Cumhurbaşkanı Erdoğan" mesaisi - Son Dakika
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Başkan Başdaş'tan muhtarlara "Cumhurbaşkanı Erdoğan" mesaisi

6 saat önce

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, muhtarları ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini hediye etmeye devam ediyor.

Başkan Başdaş'tan muhtarlara

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, muhtarları ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini hediye etmeye devam ediyor.


Konak Belediyesi AK Parti Meclis Grup Başkanvekili olduğu dönemde muhtarları ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini hediye eden AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, bu geleneğini ilçe başkanlığında da sürdürüyor. Yoğun bir ziyaret programıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başdaş, bazı muhtar ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin duvarda asılı olmayışını üzüntüyle karşıladığını, bu nedenle muhtarlara Erdoğan'ın resmini hediye ettiğini söyledi.


"Köprü görevi görerek halkın sesi olmaktadır"


Mehmet Sait Başdaş, muhtarların önemine dikkat çekerek, "Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız, seçilmiş oldukları mahalle ve köylerdeki sorunları tespit ederek, ilgili makamlara aktarma ve takibini yapma, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini belirleyerek yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında çok önemli ve değerli bir görevi üstlenmektedirler. Onların sorunu bizim sorunumuzdur. Onların istekleri bizler için emirdir. Toplumumuzun temel dinamiklerinden biri olan muhtarlık idaresi, aynı zamanda resmi kurumlar, belediyeler ve halkın arasında önemli bir köprü görevi görerek halkın sesi olmaktadır. Cumhurbaşkanımızın belli periyotlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde muhtarlarımızla bir araya gelmesi, bakanlarımızın muhtarlarımızla istişarelerde bulunması, devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin en güzel örneğidir. Bazı muhtarlarımızın duvarında ilçe belediye başkanlarının, büyükşehir belediye başkanlarının resmini görüyoruz; ama ülkenin lideri olan, devletin temsilcisi olan Cumhurbaşkanımızın resmi yok. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Devlet terbiyesi, devletin liderinin resminin duvarlara asılmasını gerektirir" şeklinde konuştu. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:11 Kaynak: İHA
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